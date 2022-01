Die aktuelle Generation des Seat Alhambra wird seit 2010 gebaut, der Vorgänger lief von 1995 bis 2010 von Band. Europaweit wurden seitdem rund 500.000 Einheiten verkauft, allein 100.000 Fahrzeuge gingen an deutsche Kunden.

Seat nimmt den Van Alhambra in Deutschland aus dem Angebot. Der Fünf- bis Siebensitzer ist ab sofort nicht mehr bestellbar. Die Produktion läuft noch bis Ende des Jahres weiter, es werden allerdings nur bereits eingegangenen Aufträge abgearbeitet.

