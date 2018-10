Konzeptautos in Paris

Konzeptautos in Paris Zukunftsausblick auf dem Autosalon

Konzeptautos in Paris

Nach Leon, Ibiza und Mii bietet Seat künftig auch das kleine SUV Arona mit einem Erdgas-Antrieb an. Der Arona TGI wird erstmals auf dem Pariser Autosalon im Oktober präsentiert und trägt einen Dreizylinder-Motor mit einem Liter Hubraum und 90 PS unter der Haube, der zusätzlich zum CNG-Betrieb auch mit Benzin gefahren werden kann. Drei Tanks fassen rund 14 Kilogramm Erdgas, was laut dem Hersteller für eine Reichweite von 400 Kilometer reichen soll. Mit Benzin lassen sich dann noch weitere 160 Kilometer zurücklegen. Außerdem wird der Motor bei Temperaturen unter minus zehn Grad generell im Otto-Modus gestartet, um die Gas-Injektoren zu schonen. Abgesehen vom Treibstoff unterscheidet sich der TGI nicht von anderen Arona-Versionen. Alle Ausstattungsvarianten sind auch für das Erdgas-Modell erhältlich.

Who is Who Pkw