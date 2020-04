Dekra schließt sich Euro NCAP an

Dekra schließt sich Euro NCAP an Expertenorganisation wird verbundenes Mitglied

So hilft die Branche

firmenauto Corona-Ticker So hilft die Branche

So hilft die Branche

Seat Leasing und Seat Bank bieten für alle neuen Finanzierungs- und Leasingverträge einen für Kunden beitragsfreien Ratenschutz bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit an. Die Aktion gilt dabei nicht nur für Angestellte, sondern auch für Selbstständige, die ihr Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen. Neue Verträge beinhalten eine sonst aufpreispflichtige Ratenschutzversicherung des Versicherungskooperationspartners Cardif Allgemeine Versicherung. Im Falle von unverschuldeter Arbeitslosigkeit werden somit die Beitragszahlungen für die Finanzierung oder das Leasing für bis zu zwölf Monate übernommen. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni 2020 und gilt für Privat- und Geschäftskunden ohne Großkundenvertrag.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw