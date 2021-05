Ab Herbst in Deutschland

Wey V71 (2021) Ab Herbst in Deutschland

Zu Preisen ab rund 26.000 Euro netto ist Seats Kompaktmodell Leon nun auch mit einem 190 PS starken 2.0 TSI bestellbar. Der neue Top-Benziner ist an ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe zwangsgekoppelt, außerdem ist er ausschließlich mit den höherwertigen Ausstattungsversionen FR und Xcellence kombinierbar. Der fünftürige Kompaktvariante erledigt mit dem 2.0 TSI den Sprint auf 100 km/h in 7,4 Sekunden, die Kombiversion Sportstourer braucht zwei Zehntelsekunden länger. Die WLTP-Verbrauchwerte werden mit rund 7 Liter auf 100 Kilometer angegeben.

