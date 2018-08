"Beim Seat Leon ST profitieren beide Seiten – Arbeitnehmer und Arbeitgeber: So kommen zum einen die Kundenmanager in den Genuss von mehr Komfort, besserer Ausstattung und höherer Sicherheit. Zum anderen sind sie mit unserer modernsten Motorenpalette auch deutlich wirtschaftlicher unterwegs, was für geringere laufende Unterhaltskosten bei der gesamten Flotte sorgt", erklärt Christian Voß, Leiter Flotten Handelsgeschäft bei Seat, der den ersten Teil der Fahrzeuge in Düsseldorf übergeben hat.

Dr. Richard Hesch, Geschäftsführer FSD & Multichannel bei Metro Deutschland und verantwortlich für das Kundenmanagement bei Metro, ergänzt: "Unsere Kundenmanager verbringen viel Zeit in ihren Dienstfahrzeugen. Bei durchschnittlich rund 40.000 gefahrenen Kilometern pro Jahr ist es uns ein Anliegen, dass unsere Mitarbeiter möglichst komfortabel und sicher unterwegs sind. Hinzu kommt, dass wir uns ebenso sehr auf unsere Flotte verlassen müssen, wie sich unsere Kunden auf uns verlassen.“

Konkret heißt das für die zukünftigen Fahrer, dass sie bei ihren Seat Leon ST in den Genuss von Komfortfunktionen wie Doppelkupplungsgetriebes (DSG), Einparkhilfe, Klimaanlage sowie Sitzheizung kommen. Zudem könne die Kundenmanager ihre Fahrzeuge für den täglichen Einsatz personalisieren. Die ersten Charge wurde über das Autohaus Jacob Fleischhauer (Köln) und Gottfried Schultz (Düsseldorf) ausgelieferr.

Bereits Mitte Juni des Jahres konnte Seat mit der ADAC Autovermietung einen weiteren Großkunden für sich gewinnen. 550 Fahrzeuge – davon 300 Seat Leon ST und 250 Seat Alhambra – schickt der ADAC als Club Mobile für seine ADAC-Plus-Mitglieder auf die Straße.