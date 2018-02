Was in München die "M GmbH" und in Ingolstadt "Audi Sport" ist, soll in Martorell nun "Cupra" werden. Trugen bisher die sportlichen Seat-Derivate nur diesen Beinamen, werden sie in Zukunft unter der Marke Cupra mit dem kupferfarbenen Dreizack-Logo ausgeliefert. Zur Einführung zeigt der Hersteller nun den Cupra Ateca, eine scharfe Version des kompakten SUV. Der Ateca bekommt den aus dem Leon Cupra bekannten Zweiliter-Turbobenziner mit 300 PS, Doppelkupplungsgetriebe und Allradantrieb. Dazu kommen 19-Zöller, vier Auspuffendrohre und ein schwarzer Diffusor. Im Innenraum gibt es Sportsitze mit integrierter Kopfstütze.