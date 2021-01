Zu Preisen ab 36.949 Euro netto ist ab sofort der Seat Tarraco als Plug-in-Hybrid bestellbar. Den Antrieb übernimmt die aus diversen Konzernmodellen bekannte Kombination aus 1,4-Liter-Benziner und Elektromotor mit gemeinsam 245 PS. Die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit 55 Kilometern an (NEFZ). Zur Ausstattung zählen unter anderem Klimaautomatik, elektrische Heckklappe und Einparkhilfe. Innerhalb der Modellpalette sortiert sich der e-Hybrid genannte Teilzeitstromer mit Frontantrieb knapp unterhalb des 200 PS starken Diesel-Allradmodells ein.

Seat bietet nun auch sein Flaggschiff in einer elektrifizierten Variante an. Die Hybrid-Variante bleibt günstiger als der starke Diesel.

