In Deutschland würde sich das Flaggschiff der VW -Tochter somit sowohl für die verminderte Dienstwagensteuer als auch für den Umweltbonus qualifizieren. Premiere feiert der Doppelmotor-Tarraco auf der IAA in Frankfurt (12. bis 22. September) in der ebenfalls neuen, sportlichen Ausstattungslinie "FR", die künftig auch für andere Antriebsvarianten zu haben sein dürfte. Preise für die neuen Varianten des Tiguan-Ablegers sind noch nicht bekannt.

Der Seat Tarraco ist ab 2020 mit Plug-in-Hybridantrieb zu haben. In dem Mittelklasse-SUV arbeiten ein 150 PS starker 1,4-Liter-Benziner und ein Elektromotor mit 116 PS zusammen; gemeinsam kommen sie auf 245 PS. Die elektrische Reichweite gibt der Hersteller mit gut 50 Kilometern an, der CO2-Ausstoß soll unterhalb von 50 Gramm liegen.

