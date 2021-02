Der Seat Tarraco erhält einen neuen Top-Benziner. Der 2,0 Liter große Vierzylinder-Turbo kommt auf 245 PS und liegt damit auf dem gleichen Niveau wie die Variante mit Plug-in-Hybridantrieb. Für die Kraftübertragung sorgt in dem fünf- bis siebensitzigen Allrad-SUV ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Seat Tarraco Sieben Sitze plus Allrad

