Mobileye und Sixt wollen ab 2022 selbstfahrende Robotaxis auf deutsche Straßen bringen. Zunächst ist ein Probebetrieb im Großraum München geplant, die Basisfahrzeuge stammen vom chinesischen Hersteller Nio. Sensor-Spezialist Mobileye steuert Kameras, Radar und Lidar bei. Die Fahrzeuge fahren vollautomatisiert (Level 4), allerdings ist für Notfälle ein menschlicher Fahrer an Bord. Gebucht werden die Fahrten per Smartphone, unter anderem über die App der Sixt-Mobilitätsplattform "One". Nach der Testphase soll der kommerzielle Realbetrieb folgen. Einen Zeitplan nennen die Unternehmen nicht. Auch Informationen zum Nutzerkreis in der Testphase sowie zum Fahrpreis gibt es nicht.

In Deutschland wären die Münchner Ridehailing-Robotaxis die ersten ihrer Art. Ein ähnliches Projekt soll im kommenden Jahr parallel in Tel Aviv starten. In den USA laufen Tests vergleichbarer Dienste schon länger. Einen überregional tätigen kommerziellen Dienst gibt es aber auch dort noch nicht.