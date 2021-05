Elektrisch und mit SUV in die Zukunft

Statt Einzelsitze und Sitzbänke für bis zu 43 Fahrgäste wurde der 12,3 Meter lange Niederflurbus innen mit vier Intensivplätzen ausgestattet. Zudem gibt es sieben Begleitersitze und viel Stauraum für medizinische Ausrüstung. Die umfasst auch vier Intensivbeatmungsgeräte und Überwachungsmonitore. Eine spezielle Beschichtung des Bodenbereichs erleichtert Desinfektionsmaßnahmen. Patientenraum und Fahrerkabine sind hermetisch abgeriegelt. Außerdem gibt es Sichtschutzfolien an den Fenstern sowie eine Blaulicht-Signalhorn-Garnitur.

Um Krankenhäuser bei der Verlegung von Intensivpatienten mit Covid-19 zu unterstützen, hat Setra eine fahrende Intensivstation für vier Patienten entwickelt. Basis für das Spezialfahrzeug ist ein Überlandlinienbus S 415 LE business, der vom Daimler -Bus-Werk in Neu-Ulm für den besonderen Einsatzzweck umgebaut wurde und jetzt vom DRK-Rettungsdienst Heidenheim-Ulm genutzt wird.

