So klappt's mit dem Heckträger

Anleitung Fahrrad-Transport So klappt's mit dem Heckträger

Carsharing-Anbieter Share Now hat eine neue Rabatt-Option im Angebot, mit der sich die Minutenpreise der Mietwagennutzung senken lassen. Neben dem Pass25 für rund 20 Euro pro Monat gibt es den Pass50 für gut 90 Euro. Wie die Namen bereits andeuten, sinken mit diesen die Preise für die Minutennutzung um 25 beziehungsweise 50 Prozent.

Wer die Free-Floating-Mietautos von Share Now häufig nutzt, kann mit dem neuen Pass25 oder 50 seine monatlichen Kosten senken.

Foto: Share Now

Share Now mit Vorteilstarifen Rabatte für Vielnutzer

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives