Ab Anfang 2019 sind Tankkarten von Shell auch an den Tankstellen von OMV und Westfalen gültig. Damit können die Kunden die Karte an rund 4.500 Stationen in Deutschland einsetzen. „Mit der OMV Gruppe und der Westfalen AG haben wir zwei Partner gefunden, die unsere Vorstellungen von Service und Qualität teilen. Das erweiterte Akzeptanznetz soll unseren Kunden Vorteile verschaffen, um noch komfortabler an ihr Ziel zu kommen“, sagt Rainer Klöpfer, Geschäftsführer von Euro Shell Deutschland.