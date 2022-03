Online ein Auto bestellen und mit einer festen, monatlichen all-inklusive-Rate alle Kosten im Blick haben: Für viele Flottenbetreiber ein Grund, Auto-Abos abzuschließen. Bei Recharge Abo von Shell sind mit der Rate künftig auch die Stromkosten abgedeckt.

Herzstück des neuen Angebots ist die Ladekarte, mit der die Abo-Kunden ihr Elektroauto im gesamten Recharge-Ladenetz aufladen können. Insgesamt stehen so in einem der größten öffentlichen Ladenetze Europas über 250.000 Lademöglichkeiten in 35 Ländern zur Verfügung. Diese Ladestrom-Flatrate wird zunächst für die Fahrzeuge Hyundai Kona Elektro, Renault ZOE Intens, Tesla Model 3 sowie Mercedes-Benz EQA angeboten.

Die Inklusiv-Strommenge orientiere sich dabei an der im Abo-Vertrag vereinbarten Kilometerleistung sowie dem durchschnittlichen Verbrauch nach dem WLTP-Messverfahren, wobei abweichende tatsächliche Verbrauchswerte berücksichtigt werden. Wer sich also für einen Hyundai Kona Elektro mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und 10.000 Kilometern entscheide, habe genau das entsprechende Stromkontingent dafür auf der Ladekarte. Zusätzlich kann er natürlich auch an anderen Stationen beziehungsweise auf eigene Kosten laden.