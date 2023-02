Sicherheit Diese Assistenzsysteme senken die Unfallgefahr

Moderne Autos können den Fahrer in vielerlei Hinsicht unterstützen – wenn er sie denn lässt. Beispiele für fünf sinnvolle Assistenzsysteme in Neu- und Gebrauchtwagen, die man auf der Optionsliste oder in der Suchmaske ankreuzen sollte.

Notbrems-Assistent

Bei Fragen nach dem „wichtigsten“ elektronischen Helfer im Auto nennen die meisten Deutschen regelmäßig den Notbrems-Assistenten. Der kommt zwar am besten nie zum Einsatz. Wenn doch, kann er aber im Zweifel Leben retten. Das System erkennt mithilfe von Sensoren wie Radar oder Kamera eine kritische Situation, zum Beispiel einen drohenden Auffahrunfall mit dem Vordermann. Zunächst wird der Fahrer optisch, akustisch oder per Bremsruck gewarnt. Reagiert er nicht, leitet die Elektronik eine Notbremsung ein. Bei den meisten neueren Pkw-Modellen ist ein Notbremshelfer mittlerweile Serie, bei älteren Typen lässt er sich häufig hinzubuchen. Aufwändigere Systeme erkennen auch Fußgänger und Radfahrer.

Abstands-Tempomat

Mithilfe von Kamera oder Radar hält der Assistent nicht nur die Geschwindigkeit konstant wie ein Tempomat, sondern auch den vorgegebenen Abstand zum Vordermann. Wird dieser langsamer, verzögert das eigene Auto ebenfalls. Geht es wieder schneller voran, beschleunigt der Wagen ebenso selbstständig bis zum zuvor eingestellten Limit. Neuere Systeme kombinieren die Steuerung von Gas und Bremse auch mit einem Lenkeingriff, sodass der Wagen automatisch die Spur hält. Das System ist nicht nur im Stau eine große Hilfe, sondern entlastet auch auf eintönigen Autobahnetappen. Durch das harmonische Mitfließen im Verkehr lässt sich manchmal auch Sprit sparen. Trotzdem muss der Fahrer jederzeit reaktionsbereit sein – bei schlechter Sicht, im Tunnel, bei fehlender Fahrbahnmarkierung und unerwarteten Hindernissen, kann die Elektronik schon mal aussteigen.

Fernlicht-Assistent

Scheinwerfer haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht. Vor allem die Umstellung auf LED-Technik hat Sicht und Sichtbarkeit deutlich verbessert – und ganz nebenbei dem Fernlicht-Assistenten zum Durchbruch verholfen. Ist dieser eingeschaltet, blendet das Auto je nach Verkehrssituation selbstständig ab und wieder auf. Voraussetzung ist eine Frontkamera, die entgegenkommende Autos und Motorräder ebenso wie vorausfahrende Fahrzeuge erkennt. Bei den aufwendigeren, adaptiven Systemen bleibt das Fernlicht selbst in diesen Situationen an und sorgt für gute Ausleuchtung. Nur in dem Bereich, wo das Licht andere Verkehrsteilnehmer stören könnte, wird ausgeblendet – entweder durch eine mechanische Blende oder beim LED-Licht durch das Deaktivieren einzelner Lämpchen.

Totwinkel-Assistent

Spiegel und Schulterblick lassen einen vor allem bei modernen Autos nicht immer alles Wichtige sehen. Gerade bei unübersichtlichen Karosserieschnitten, hilft der Totwinkelwarner, auch Blind-Spot-Assist genannt. Das System überwacht den Bereich, den der Fahrer über die Spiegel nicht einsehen kann. Nähert sich dort ein Fahrzeug, zeigt es der Assistent an, meist über ein Lämpchen im Außenspiegel. Setzt der Fahrer trotzdem zum Spurwechsel an, wird er vor einer drohenden Kollision gewarnt, meist optisch, akustisch und/oder durch Vibrationen im Lenkrad.

Einpark-Assistent

Rückwärts rangieren oder einparken ist für nicht wenige Autofahrer purer Stress. Es gibt verschiedene Systeme, die dabei helfen können: von der Rückfahrkamera, die zeigt, wie das Fahrzeug mit dem jeweils aktuellen Lenkrad-Einschlag in die Lücke steuern würde bis zu Systemen, die im Vorbeifahren den Parkplatz vermessen und dann den Wagen selbstständig in die Lücke zirkeln, der Fahrer muss nur noch Gas geben und bremsen. Einige Autos lassen sich auch per Fernbedienung in die Lücke zirkeln, nachdem der Fahrer bereits ausgestiegen ist. Besonders schnell sind die automatischen Einparkhelfer allerdings nicht. Im fließenden Verkehr stoßen sie daher an Grenzen.

Lesen Sie auch