Die Branche vernetzen, interessante Gespräche führen und wichtige Infos mitnehmen, das hat sich der Flottentag von Signal Design in Schwäbisch Hall seit neun Jahren zum Ziel gesetzt. Nachdem es 2020 noch coronabedingt etwas ruhiger zuging, konnten die Veranstalter für dieses Jahr volles Haus melden. Über 250 Fuhrparkleiter und 32 Dienstleister kamen in der Montage-Halle des Unternehmens zusammen.

