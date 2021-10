Bei Signal Design in Schwäbisch Hall ist das Netzwerken Chefsache. Einmal im Jahr räumt Markus Schaeffler samt Team die Halle leer, wo sonst Dienstwagen und Sportwagen ihre Folie auf den Lack bekommen. Seit neun Jahren veranstaltet Signal Design den Flottentag, und auch in der jüngsten Auflage gelang den Schwäbisch Hallern eine erfolgreiche Veranstaltung. Aufgrund der besonderen Situation wurden wieder zwei Zelte an die Veranstaltungshalle angebaut, sodass auf der gesamten Tages- und Abendveranstaltung genug Abstand gehalten werden konnte. Die Stimmung war trotz Maskenpflicht und Sicherheitsbestimmungen durchweg positiv und durch beide Zelte fanden sogar noch mehr Aussteller und Besucher einen Platz. Über 250 Fuhrparkleiter und 32 Dienstleister lauschten den Vorträgen und spannenden Erzählungen.

Der jährlich stattfindende Motor-Talk kam gut bei den Besuchern an. Gespannt hörten sie zu, was der Stargast, die Rennfahrerlegende und Motorsportexperte Christian Danner, aus seinem Leben erzählte. Im Gespräch mit Markus Schaeffler, der auf einige Meilensteine in Danners Leben hinwies und mehr über den Formel 1 Moderator wissen wollte, ging es unter anderem über die aktive Zeit bei der DTM, Formel 2 und Formel 1, die Anfänge seiner Karriere und seine größte Leidenschaft: das Rennen fahren. Danner schwelgte in Erinnerungen, erzählte lebendig und sprach über aktive und frühere Motorsportlegeneden wie Niki Lauda und Michael Schumacher. Bei der anschließenden Autogrammstunde freuten sich viele Besucher über ein Bild mit und eine persönlich signierte Autogrammkarte von Christian Danner.

Auch der Fachvortrag von Felix Deitert (Mer Solutions GmbH) über „Elektrofahrzeuge – kurzfristige Mode oder überlegene Technologie? – Wird sich die Elektromobilität in Fuhrparks etablieren und welche Auswirkungen hätte das auf Ihr Unternehmen?“ sorgte für neue Denkansätze und aktuelle Informationen rund um die Elektromobilität.

Markus Mertens, TV Polizist und Experte für Ladungssicherung, schulte in einem kurzweiligen Vortrag über die Wichtigkeit von Sicherheit für Fahrer. Er sprach über Fahrzeuge, beladen mit losen Gegenständen, wie Gasflaschen, flüssiger Sauerstoff oder anderes Gefahrengut. Später am Tag demonstrierte er außerdem das Thema live am bott Van und gab so einen noch besseren Einblick. Im Anschluss an den Messetag fand am Folgetag wieder der firmenauto test drive statt, der mit knapp 30 Fahrzeugmodellen und über 60 Fuhrparkleitern ebenfalls gut besucht war.