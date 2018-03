Ab sofort firmiert die Schwäbisch Haller Gesellschaft unter dem Namen Signal Design. Der 1998 gewählte Name Signal Reklame hat damit ausgedient. Geschäftsführer Markus Schäffler: "Der Zusatz Design verkörpert neben dem produzierenden Part auch die gestalterische Leistung unserer einzelnen Divisionen".

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung erhalten die vier Divisionen Flottenbeschriftung, Filialbeschriftung, Werbemittel und Fahrzeug-Folierung eigenständige Web-Auftritte. So will Signal Design auch im Internet gezielt genau die Kunden ansprechen, die sich für den jeweiligen Unternehmensbereich interessieren.

Der Veränderungsprozess ist auch ein Ergebnis eines im letzten Herbst durchgeführten Zukunfts-Workshops. Dazu hatte die Geschäftsführung alle Mitarbeiter eingeladen, in kleinen Projektgruppen über die Anforderungen des Marktes zu diskutieren. Die neuen Impulse und Blickwinkel aus der Belegschaft konnten die Geschäftsführung begeistern. Zahlreiche neue Ideen fanden so aus der Belegschaft ihren Weg in die neue Unternehmensstrategie.