Nutzer können ihr Wunschfahrzeug per App auswählen, ohne Umweg über den Counter direkt zum Auto gehen und das Fahrzeug per Smartphone öffnen. Der Digital Self-Service wird in den kommenden Wochen an den Flughäfen Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin (Tegel und Schönefeld) verfügbar sein und bis Ende des laufenden Jahres auf alle Top-Standorte in Deutschland ausgeweitet. Internationale Standorte werden Anfang 2019 folgen.

Ob nun für die Fahrt zum Geschäftsmeeting in der Stadt oder zum nächsten Standort des eigenen Unternehmens – der Digital Self-Service bietet seinen Nutzern eine schnellere Anmietung ohne Wartezeiten für die Schlüsselübergabe am Schalter des Vermieters. Nachdem sich die Kunden für den Service registriert haben, können sie ihr Wunschfahrzeug künftig bis zu 60 Minuten vor der Fahrzeugübernahme aus dem verfügbaren Angebot am jeweiligen Sixt-Standort auswählen. Dort angekommen, finden sie den Weg zum Standort ihres Fahrzeugs über die App und können es dort ganz einfach über ihr Smartphone öffnen.

Kunden, die weiterhin einen direkten Ansprechpartner wünschen, können sich auch zukünftig an die Sixt-Mitarbeiter an den Countern wenden. Ebenso sei über die App eine schnelle und unkomplizierte Verbindung zur Sixt-Kundenbetreuung möglich. Der Digital Self-Service wird über den Bereich SixtX gesteuert. In diesem Bereich bündelt Sixt alle New Mobility-Aktivitäten und damit auch die Digitalisierung des Anmietprozesses.