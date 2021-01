Die Sixt Mobility Consulting (SMC) übernahm bereits Ende 2019 die Flottenmeister GmbH vollständig. In der Folge stieg der Vertragsbestand der SMC auf über 50.000 an, 7.000 betreute Firmenfahrzeuge kamen durch Flottenmeister dazu. Jetzt verschmelzen die beiden Unternehmen zu einem, doch der Markenname Flottenmeister bleibt erhalten. Als Eigenmarke betreibt SMC jetzt Flottenmeister powered by SMC. Die Geschäftsführer von SMC, Michael Poglitsch und Christian Braumiller: "Wir freuen uns, Flottenmeister als Eigenmarke noch stärker in das Geschäft von Sixt Mobility Consulting zu integrieren. Damit vereinen wir das Beste aus beiden Welten: herstellerunabhängige Rundumbetreuung, ein umfangreiches Service-Angebot, Top-Qualität und besonders attraktive Konditionen.“ Die SMC ist und bleibt hundertprozentige Tochter der Sixt Leasing SE, deren Hauptaktionär wiederum die Hyundai Capital Bank Europe (Hyundai, Santander) ist.

Die Integration von Flottenmeister in den Dienstleister von Flottenmanagement Sixt Mobility Consulting schreitet weiter voran. Künftig verschmelzen die beiden Unternehmen, Flottenmeister bleibt als Eigenmarke bestehen.

