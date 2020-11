Der DAD, Tochtergesellschaft der Christoph Kroschke GmbH, ist als Partner bei Zulassungen in Flottenkreisen gut bekannt.„In diesem Projekt haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in die digitale Zukunft gemacht, von denen wir als Partner, vor allem aber der Kunde als Nutzer profitiert“, sagt Geschäftsführer Felix Kroschke. Gemeinsam mit dem DAD können Fahrzeuge zentral gesteuert zugelassen, umgemeldet und abgemeldet werden. Der Datenaustausch zwischen Sixt Leasing und DAD erfolgt nunmehr in allen Prozessschritten ausschließlich mittels digitaler Schnittstellen.

Bereits nach wenigen Monaten im Live-Betrieb sieht Tobias Gawor, verantwortlich für Logistik bei der Sixt Leasing, positive Ergebnisse: So konnten nach Unternehmensangaben die Durchlaufzeiten und der operative Arbeitsaufwand der Mitarbeiter deutlich reduziert werden, was zu Kostenvorteilen führt. Projektverantwortlich für die neue Softwarelösung ist bei Sixt Leasing Peter Damme aus dem Produktmanagement.

Die Sixt Leasing SE und der Deutsche Auto Dienst DAD arbeiten schon seit über zehn Jahren in einer strategischen Partnerschaft für alle zulassungsrelevanten Aufträge zusammen. Jetzt soll eine neue Softwarelösung den Prozess der Fahrzeugabmeldung deutlich vereinfachen. Das neue Servicemodul ermöglicht es, die einzelnen Prozessschritte ab dem Zeitpunkt der Fahrzeugrückgabe über den gesamten Ausflottungsprozess bis hin zur Fahrzeugabmeldung digital zu erfassen und zum Prozesstracking und der Überwachung zu nutzen.

