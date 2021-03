Mercedes Vertrieb in Deutschland

Mercedes Vertrieb in Deutschland Jörg Heinermann übernimmt

Mercedes Vertrieb in Deutschland

Seit 2015 leitet Stefan N. Quary den Vertrieb von Skoda in Deutschland. Zum 1. Mai verlässt er den Importeur, um innerhalb des VW-Konzerns eine neue Position zu übernehmen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Deutschland, den Vertrieb.

