Der SUV dürfte auch 2022 gut laufen. Für Januar kündigt Skoda die Coupé-Version des geräumigen Stromers an, und Leistungsfetischsten werden im Sommer mit dem 306 PS starken und sportlichen Enyaq RS berdient.

Auch für Skoda lief das Jahr 2021 bis Ende November mit einem Zulassungsminus von 16,2 Prozent (135.857 Fahrzeuge) nur mäßig. Für Rang sechs hinter den deutschen Herstellern reichte trotzdem sodass Skoda auch in diesem Jahr Deutschlands beliebteste Importmarke bleibt. Und Geschäftsführer Steffen Spies blickt optimistisch in die Zukunft: „Die jüngsten Zulassungszahlen des Monats November zeigen eine Trendwende für uns: Aufgrund der verbesserten Lieferfähigkeit haben wir in diesem Monat einen Marktanteil von 5,8 Prozent erreicht und erwarten auch im Dezember eine Fortsetzung dieses positiven Trends.“

Das Jahr 2021 war nicht gerade einfach für die Automobilbranche. Erst der Einbruch durch Covid, dann der Aufschwung, dann wieder ein Einbruch durch die Chipkrise. Bis Ende November wurden in Deutschland 2,39 Millionen Pkw zugelassen, gut 200.000 weniger als im Krisenjahr 2020. Zum Vergleich: 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr, konnten die Hersteller im gleichen Zeitraum noch 3,3 Millionen Autos auf die Straßen bringen.

Seit 13 Jahren ist Skoda die beliebteste Importmarke in Deutschland. Daran hat sich auch 2021 nichts geändert.

