Preise und ein genaues Markteinführungsdatum nennt die VW-Tochter nicht, das bereits bestellbare Basismodell gibt es aktuell nur mit Hinterradantrieb, es kostet in einer den Sportline-Modellen vergleichbarer Motorisierung 32.773 Euro netto.

Skoda wird seinen Elektro-Crossover Enyaq im Laufe des Jahres auch in der Ausstattungslinie "Sportline" anbieten. Sie umfasst unter anderem schwarze Karosserie-Zierteile, 20 oder 21 Zoll große Felgen und einen Diffusor am Heck. Zudem sind LED-Matrix-Scheinwerfer und ein Sportfahrwerk Serie. Für den Antrieb stehen verschiedene Varianten mit Leistungswerten von 180 PS und 265 PS sowie optional elektrische Allradtechnik zur Wahl, die Normreichweite ist abhängig von der gewählten Batterie und liegt im besten Fall bei 520 Kilometern.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings