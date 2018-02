Skoda renoviert in der zweiten Jahreshälfte 2018 den Fabia. Wichtigste Änderung: Den Kleinwagen gibt es künftig nicht mehr mit Dieselmotor. Premiere feiern die gelifteten Versionen von Fünftürer und Kombi auf dem Genfer Salon (8. bis 18. März). Die Preise dürften weiterhin knapp oberhalb von 10.084 Euro (netto) starten.

Zoom Foto: Skoda Hinten ist nun LED-Licht zu haben

Die beiden bislang angebotenen Dreizylinderdiesel mit 1,4 Litern Hubraum fliegen ersatzlos aus dem Programm. Skoda will sich stattdessen auf die Benziner konzentrieren, die unverändert ein Leistungsband von 60 PS bis 110 PS abdecken. Neu sind die Partikelfilter für die Varianten mit Turboaufladung.

Zoom Foto: Skoda Auch der Kombi erhält den neuen Kühlergrill

Auffälligste äußerliche Änderung im Zuge des Liftings ist der Kühlergrill, dessen äußeren Ecken gestutzt wurden. Neu im Angebot sind zudem LED-Scheinwerfer, auch die Heckleuchten gibt es nun in LED-Ausführung. Dazu kommen neue Felgen-Designs, ein umgestaltetes Kombiinstrument und eine erweiterte Zierteil-Auswahl. Auf der Optionsliste finden sich nun unter anderem ein Totwinkelwarner und ein Fernlicht-Assistent. Feinschliff gibt es zudem am Detail: So verfügt der in der Tankklappe integrierte Eiskratzer künftig über eine Messskala für die Profiltiefe der Reifen.

Der Skoda Fabia ist nicht der erste und sicher nicht der letzte Kleinwagen, der auf Dieselmotoren verzichtet. Asiatische Hersteller haben dem Selbstzünder im Stadtauto-Segment schon länger den Rücken gekehrt, die europäischen werden nun folgen. Vor allem, weil die Motoren die ab Herbst obligatorischen RDE-Abgastests im realen Straßenverkehr ohne aufwändige Reinigungssysteme nicht schaffen würden. SCR-Katalysator und Co. sind jedoch zu teuer in dieser preissensiblen Fahrzeugklasse.