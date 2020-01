Mehr für Astra und Co

Sondermodelle Opel Mehr für Astra und Co

Mehr für Astra und Co

Die "Scoutline" lehnt sich an die Optik der "Scout"-Modelle an, die Skoda in verschiedenen Baureihen anbietet. Die kernige Ausstattung ist allerdings in der Regel mit Allradantrieb gekoppelt. Für den kleinen Kamiq ist die 4x4-Technik jedoch nicht zu haben.

Mit Offroad-Optik, aber ohne Allradtechnik wartet ab Juni der Skoda Kamiq in der neuen Ausstattungslinie "Scoutline" auf. Erkennungszeichen des Mini-SUV sind schwarze Radhausverkleidungen, eine Frontschürze mit Unterfahrschutz und 17-Zoll-Felgen. Darüber hinaus zählen LED-Heckleuchten, Aluminiumpedale und Lederlenkrad zur Ausstattung. Für den Antrieb stehen alle Benziner und Diesel der Baureihe mit bis zu 150 PS zur Wahl. Preise nennt der Hersteller nach der Premiere auf dem Genfer Salon (5. bis 15. März).

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw