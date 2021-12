Auf bis zu neun Airbags lässt sich die Sicherheitsausstattung aufrüsten. Neue Sensoren am Heck erlauben eine Aufprallerkennung, die Sicherungsmaßnahmen wie das Schließen von Fenstern vor dem Aufprall automatisch einleitet. Nach einem Aufprall verhindert automatisches Bremsen unkontrolliertes Weiterrollen. Wer den Travel Assist bestellt, erhält einen vorausschauenden Abstandstempomaten, der auch mithilfe von Navidaten das Tempo auf den Straßenverlauf anpasst. Verkehrszeichenerkennung und Spurhalteassistenten sollen dank neuer Kamera präziser arbeiten. Ein Real Traffic Alert warnt vor Fahrzeugen, die sich von hinten bis zu einer Entfernung von 70 Meter nähern. Außerdem wird ein Anhänger-Rangier-Assistent erhältlich sein.

Der Karoq wird innen digitaler: Hinterm Lenkrad bietet das SUV ein 8-Zoll-Display als Kombiinstrument, das alternativ auch im 10,25-Zoll-Format erhältlich ist. Außerdem befindet sich mittig im Armaturenbrett ein Touchscreen, der im Fall des Basis-Radios Swing 6,5 Zoll misst. Alternativ kann der Infotainmentbildschirm auf 8 oder 9,2 Zoll im Fall des Top-Systems Columbus wachsen. Mit Skoda Connect bietet der Karoq mobile Online-Dienste. Damit bekommt der Nutzer unter anderem die Möglichkeit des Fernzugriffs per App. Mit der Infotainment App lassen sich aktuelle Nachrichten, Wetter-Infos oder der eigene Google-Kalender anzeigen.

Der Innenraum des Skoda Karoq wurde ebenfalls nur in Details modernisiert.

Innen gibt es ausstattungsabhängige Neuerungen wie etwa ein ab dem Niveau Style optional erhältlicher Beifahrersitz mit elektrischer Verstellung. Außerdem erstmals bestellbar ist ein Eco-Paket, bei dem vegane und zum Teil recycelte Materialien verwendet werden. Desweitern ist es eine neue Auswahl an Dekorleisten für Armaturenbrett und Türinnenverkleidung, die LED-Ambientebeleuchtung sorgt künftig auch im Fond für buntes Licht.

Nach dem Facelift für den VW T-Roc stellt nun auch Skoda Modellpflegemaßnahmen für sein 2017 eingeführtes Schwestermodell Karoq vor. Optisch sorgen beim Kompakt-SUV unter anderem ein gewachsener Hexagonal-Kühlergrill, eine neue Frontschürze, ein neuer Heckspoiler in Wagenfarbe sowie schmalere Leuchteinheiten vorne und hinten samt neuem Tagfahrlicht für etwas Frische. Die Basisversion ist künftig mit LED-Scheinwerfern ausgestattet, optional gibt es Voll-LED-Matrixleuchten im Vier-Augen-Design. Neue Aero-Leichtmetallräder und eine aerodynamisch optimierte Tankverkleidung sorgen für weniger Luftwiderstand und Verbrauch.

