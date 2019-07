Zum Geburtstag was Süßes

Zum Geburtstag was Süßes

Skoda ergänzt das Motorenangebot des Kompakt-SUV Karoq durch einen Top-Diesel. Der bereits aus zahlreichen Konzernmodellen bekannte 2,0 Liter große Vierzylinder leistet 190 PS und ist immer mit Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 5,3 Litern an. Erhältlich ist der stärkste Selbstzünder ab dem zweithöchsten Ausstattungsniveau "Ambition", wo er 29.700 Euro (alle Preise netto) kostet. Insgesamt ist der Tscheche nun in sechs Leistungsstufen zu haben, die Preisliste startet bei 18.900 Euro für das Modelle mit dem 115 PS starken 1,5-Liter-Benziner.

