Der Motor ist unter anderem bereits aus dem Schwestermodell VW Tiguan Allspace bekannt, wo er für 39.150 Euro netto in der Preisliste steht – dann allerdings ohne sportliche Ausstattungsextras. Beim Kodiaq RS zählen dazu unter anderem Sportsitze, Dynamiklenkung und Motorsoundgenerator. Zu den äußerlichen Erkennungszeichen gehören 20-Zoll-Felgen, Diffusor sowie das nun gänzlich in Rot gehaltene RS-Logo am Kühlergrill, bei dem darüber hinaus die Chrom-Elemente durch Zierteile in Mattschwarz ersetzt wurden.

Skoda legt den Kodiaq Ende 2018 als sportliches RS-Modell mit Dieselmotor auf. Der 2,0-Liter-Vierzylinder leistet 240 PS und stellt ein Drehmoment von 500 Newtonmetern zur Verfügung. Die Kraftübertragung in Richtung aller vier Räder übernimmt ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Als Preis für das Top-Modell der SUV-Baureihe ruft die tschechische VW-Tochter einen Betrag knapp unterhalb von 50.000 Euro auf.

Skoda zeigt in Paris den Kodiaq RS.

1/3 Skoda zeigt in Paris den Kodiaq RS. Foto: Skoda

