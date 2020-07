Als zweite Motorvariante bieten die Tschechen für "Active" einen 2,0-Liter-Diesel mit 115 PS an. Die Limousine ist hier ab 20.764 Euro, der Kombi ab 21.305 Euro zu haben. Ab der zweiten Ausstattungslinie können auch der 1,5-Liter-TSi mit 150 PS (ab 22.411 Euro und 22.985 Euro) und der gleich starke Zweiliter-Diesel (ab 25.950 Euro und 26.523 Euro) geordert werden. Beim großen Diesel sorgt standardmäßig ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe für die Kraftübertragung.

Skoda erweitert die Bestelloptionen für den Octavia. Sowohl für die Limousine als auch den Combi steht nun der 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 110 PS für alle Ausstattungsvarianten als Basismotorisierung zur Verfügung. In Verbindung mit der dem Einsteiger-Komfortniveau "Active" kostet der Viertürer ab 17.638 Euro (alle Preise netto), die Kombiversion startet bei 18.258 Euro. Ab Werk gehört jetzt ein Ausweichassistent zum Serienumfang.

