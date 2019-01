Viel Benzinpower in den USA

Detroit Auto Show 2019 Viel Benzinpower in den USA

Die nächste Generation von Skodas Kompaktmodell wird noch in diesem Jahr erwartet. Limousine und Kombi basieren dann auf dem MQB-Konzernbaukasten und sollen mit prägnanterem Design Selbstbewusstsein demonstrieren.

Darüber hinaus ersetzt nun beim 184 PS starken Top-Diesel in der Sportvariante RS ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe die bisher angebotene Sechsgang-Version – sowohl in der Frontantriebs- als auch in der Allradausführung. Die Preisliste beginnt bei 29.820 Euro für die Limousine.

Skoda streicht beim Octavia den 1,8-Liter-Benziner mit 180 PS Leistung. Stattdessen kommt ab sofort ein 190 PS starker 2,0-Liter-Motor zum Einsatz, der mit Front- und Allradantrieb kombinierbar ist. Die Kraftübertragung leistet in allen Fällen ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Preise starten bei 25.330 Euro (alle Preise netto) für die Limousine, den Kombi gibt es für 590 Euro mehr.

Who is Who Pkw