Ähnliche Modifikationen wie Skoda am Erdgas-Octavia vorgenommen hat, hat VW bei der Erdgasvariante des Golf durchgeführt. Auch dort kommt nun der neue 1.5 TSI zum Einsatz, außerdem steigt die Reichweite im Gasbetrieb durch einen weiteren Tank. Entsprechende Maßnahmen sind auch beim Seat Leon TGI zu erwarten, der technisch mit seinen beiden Konzernbrüdern eng verwandt ist.

Skoda stattet den Octavia Combi G-Tec mit einem zusätzlichen Erdgastank aus. Mit nun bis zu 17,7 Kilogramm des alternativen Kraftstoffs kommt der kompakte Kombi bis zu 480 Kilometer weit und damit rund 70 Kilometer weiter als bisher. Um an Bord Platz für den Zusatzvorrat an Gas zu schaffen, wurde der bislang aus den Standardmodellen übernommene Benzintank mit rund 50 Litern Inhalt auf knapp 12 Liter verkleinert. Während die Reichweite im sauberen Erdgasbetrieb also steigt, sinkt die Gesamtreichweite deutlich.

Skoda bietet wieder eine Erdgasvariante für den Octavia an. Mit größeren CNG-Tanks an Bord kommt er nun deutlich weiter als zuvor.

