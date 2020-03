Elektroautos in Deutschland 2020

Das Facelift des Renault-Flaggschiffs ist moderat ausgefallen. Unter anderem gibt es eine leicht modifizierte Front und neue Technikoptionen wie Matrix-LED-Licht und einen Autobahnpilot. Überarbeitet präsentieren sich zudem der Notbremsassistent, der nun auch Fußgänger erkennt, sowie das Infotainment-System mit automatischen Updates per Mobilfunk. Die Basispreise sind gegenüber dem Vor-Faceliftmodell um rund 2.000 Euro gestiegen. Zuletzt startete die Liste bei 33.600 Euro.

Zu Preisen ab 35.670 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort der geliftete Renault Espace bestellbar. Der große Van mit Crossover-Elementen hat unter anderem LED-Scheinwerfer, Infotainment-System mit Navigation und ein schlüsselloses Zugangssystem an Bord. Den Antrieb übernimmt im Basismodell ein 160 PS starker 2,0-Liter-Dieselmotor. Alternativ stehen ein 1,8-Liter-Turbobenziner mit 225 PS (ab 37.650 Euro) sowie ein weiterer Diesel mit 200 PS (ab 40.500 Euro) zur Wahl, jeweils in Kombination mit einigen Ausstattungs-Extras wie beheizten Vordersitzen und einem Assistenten-Paket.

Der Renault Espace geht in die zweite Lebenshälfte. Mit mehr Technik, aber auch zu höheren Kosten.

