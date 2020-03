SUV-Studie in Genf

DS Aero Sport Lounge Concept SUV-Studie in Genf

SUV-Studie in Genf

Die Plug-in-Variante mit dem Kürzel RS unterscheidet sich vom Octavia iV durch die typischen Insignien der sportlichen RS-Modelle wie etwa schwarze Karosserieapplikationen, Sportfahrwerk und Sportsitze. Für den Vortrieb sorgen wie beim Schwestermodell Golf GTE ein 1,4-Liter-TSI mit 150 PS und ein 115 PS starker E-Motor, die als Systemleistung 245 PS und 400 Nm aufweisen. Bis zu 55 Kilometer soll der Plug-in-Hybrid rein elektrisch fahren können. Den CO2-Ausstoß gibt Skoda mit ca. 30 g/km an. Weitere Angaben zu technischen Daten oder Preisen machen die Tschechen noch nicht. Als Batterie dürfte aber wie beim Golf GTE und beim Octavia iV ein 13 kWh-Akku zum Einsatz kommen.

Beim Octavia iV entwickeln ein 156 PS starker 1,4 TSI und ein Elektromotor mit 102 PS eine Systemleistung von 204 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Die Lithium-Ionen-Batterie verfügt über einen Energiegehalt von 13 kWh. Sie lässt sich zu Hause an einer 230-V-Steckdose oder einer Wallbox aufladen. Genaue Angaben zur elektrischen Reichweite macht Skoda noch nicht, sie dürfte aber rund 60 Kilometer betragen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives