Der Octavia lässt sich nun mit dem 190 PS starken TSI ordern (ab 30.252 Euro). Auch dieser Motor wird immer mit Allrad und Siebengang-DSG ausgeliefert. Außerdem nimmt Skoda den 130 PS starken 1,5 Liter-TGI nun als Handschalter ins Programm. Im Gegensatz zur Variante mit Siebengang-DSG ist der Erdgasantrieb der Handschalter auch in der Basisausstattung "Active" verfügbar und kostet so ab 22.470 Euro. In den höheren Komfortniveaus beträgt der Preisunterschied zwischen manueller und automatischer Kraftübertragung 1.596 Euro.

Skoda baut das Motorenangebot für Octavia und Superb Scout aus. Für sein Flaggschiff Octavia im Offroad-Kleid bieten die Tschechen nun auch den 2,0-TSI mit 280 PS an. Mindestens 41.537 Euro (alle Preise netto) müssen Interessenten investieren. Alternativ gibt es für den Superb Scout, der ausschließlich als Kombi angeboten wird, auch den 2,0-TDI mit 200 PS (ab 40.789 Euro). Beide Motoren sind immer mit Allrad und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) kombiniert.

