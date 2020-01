Schaufenster in die Zukunft

Denkt man an besonders alte Automarken, fallen den meisten wohl Ikonen wie Mercedes, Peugeot oder Ford ein. Zum Kreis der Traditionshersteller gehört allerdings auch Skoda. Schon 1905 sind die Tschechen in das Auto-Business eingestiegen. Blickt man auf die Anfänge als Fahrradhersteller zurück, darf Skoda sogar 125-jähriges feiern. Genau dieses Jubiläum nimmt die VW-Tochter jetzt zum Anlass, für vier Baureihen das Sondermodell Drive 125 anzubieten: Fabia, Scala, Karoq und Kodiaq. Allen gemein sind eine Reihe von Extras und Preisvorteile, vor allem wenn Kunden die Drive-Modelle zusätzlich mit bestimmten Ausstattungspaketen kombinieren.

Den Skoda Fabia gibt es als Sondermodell Drive in beiden Karosserievarianten.

Den Skoda Fabia gibt es als Sondermodell Drive in beiden Karosserievarianten.

