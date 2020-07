Zum Start in orange

Außerdem erweitert Skoda die Basisausstattung des Superb. Ab Werk gehören Lederlenkrad, DAB+ und das Musiksystem Swing zum Lieferumfang. Die optional erhältlichen Infotainmentsysteme basieren nun auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens des VW -Konzerns und verfügen unter anderem über einen digitalen Sprachassistenten. Für die Benziner- und Dieselvarianten hat Skoda einen Anhängerrangierassistent im Angebot. Zudem sind jetzt zwei Assistenzpakete verfügbar, die unter anderem mit einem adaptiver Abstandsassistenten, Verkehrszeichenerkennung, Spurwechsel- und Parklenkassistenten aufwarten. Der Superb startet in Verbindung mit dem 1,5-Liter TSI (150 PS) ab rund 23.950 Euro, der Kombi kostet knapp 840 Euro mehr.

Neuer Einstiegsdiesel für den Skoda Superb ist ab sofort der 2,0-Liter-TDI mit 122 PS und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Es ersetzt sowohl bei der Limousine als auch beim Kombi das bisherige 1,6-Liter-Aggregat mit 120 PS. Das Euro 6d-Triebwerk verbraucht je nach Karosserievariante durchschnittlich 4,0 bis 4,3 Liter. Der 122 PS-Diesel kostet ab rund 26.890 Euro (alle Preise netto), in Kombination mit dem Kombi werden 27.731 fällig.

