Skoda Superb Facelift (2019) Fahrbericht So fährt der neue Diesel

Skoda bietet neben dem Octavia nun auch ihren Superb Combi als Scout an. Mit mehr Bodenfreiheit, Unterfahrschutz sowie Allradantrieb. Hinzu kommt eine rustikale Optik mit Kunststoffbeplankung um die Radhäuser.Der Scout ist nur mit den beiden stärksten Motoren lieferbar, DSG ist immer Serie. Der 190 PS starke Zweiliter-TDI startet bei 38.782 Euro (alle Preise netto), der hubraumgleiche TSI mit 272 PS beginnt bei 39.874 Euro.

