Ab sofort bietet Skoda die Modelle Karoq und Kodiaq in den jeweiligen Basisversionen mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung, DAB+-Radio sowie Multifunktions-Lederlenkrad an. In den Komfortlinien Scout und Sportline gehört jetzt das Musiksystem Bolero zum Serienumfang. Hier ist Wireless SmartLink-Technologie für Apple-Geräte integriert. Ein beheizbares Lenkrad wird ab Werk für die Varianten Karoq Sportline und Kodiaq Sportline und RS montiert.

Ein paar Dinge gehören heute einfach in jedes Auto, denkt man bei Skoda und wertet deshalb seine SUVs auf.

