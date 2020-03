Wer die Möglichkeit hat, sein Fahrzeug auszuwählen, spart sich durch die richtige Wahl Arbeit. Kleinwagen und Autos mit Basisausstattung sind in der Regel schneller gereinigt als Oberklasselimousinen mit Dutzenden Funktionen und Bedienelementen.

Wer Vorräte an speziellen Cockpit-Reinigern hat, kann auch diese nutzen. In der Regel enthalten sie milde Reinigungszusätze, die Viren zerstören können, ohne Kunststoff und Leder anzugreifen.

Richtiges Desinfektionsmittel mit Alkohol und Bleiche kann empfindliche Innenraummaterialien und vor allem Leder schädigen. Wer es nutzen will, sollte es zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.

Der Innenraum lässt sich am besten mit normaler Seife oder Spülmittel reinigen. Wie beim Händewaschen zerstört der basische Schaum die Struktur der Viren. Gleichzeitig dürfte er die Kunststoffe im Cockpit in der Regel nicht schädigen.

Hände waschen und Abstand halten hilft in der Coronakrise beim Senken des Infektionsrisikos. Wer sich das Auto mit vielen anderen teilt, seien es Arbeitskollegen oder andere Mietwagennutzer, sollte auch das Fahrzeug von Kontaminationen befreien. Einige Tipps.

So desinfizieren sie ihr Auto Virenfrei Fahren

