Neuwagen in Deutschland

Neuwagen in Deutschland Ab 2035 keine Verbrenner mehr

Während die Analyse für die Jahre 2020 und 2021 lediglich die saisonal üblichen Auf- und Abwärtsbewegungen für Sommerreifen zeigt, kam es ab Spätsommer 2021 zu einem steilen Anstieg der Preise. Für die 100 meistverkauften Sommerreifen bedeutet dies zwischen März 2021 und März 2022 ein Plus um durchschnittlich 10,3 Prozent. Neben den durch die Corona-Pandemie gestiegenen Rohstoffpreisen kamen in jüngster Zeit noch erhöhte Energie- und Transportkosten hinzu. Letztere werden angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage wohl auch weiter steigen.

firmenauto test drive 2022

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings