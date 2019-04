"In den vergangenen Jahren haben wir bei den Gewerbekunden eine immer größere Hinwendung zu den hohen Ausstattungslinien festgestellt, die sich gerade in den sportlichen ST-Line-Modellen manifestiert", sagt Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH.Über 43 Prozent der Gewerbekunden hätten die ST-Linie gewählt.

Mit einer Null-Prozent-Aktion will Ford die sportlichen ST-Modelle in Fuhrparks von Gewerbetreibenden unterbringen.

