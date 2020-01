Opel legt eine neue Sondermodellfamilie auf. Als erste Modelle sind ab sofort der kompakte Astra sowie die SUVs Crossland X und Grandland X in der "Opel 2020"-Edition zu haben, die sich durch umfangreiche, modellspezifische Ausstattung auszeichnen. Der ab 19.600 Euro (alle Preise netto) angebotene Astra etwa verfügt über LED-Scheinwerfer, Frontkamera und besonders rückenfreundliche Sitze. Die beiden anderen Sondermodelle gibt es ab 17.910 Euro (Crossland X) beziehungsweise 23.100 Euro (Grandland X). Alle Modelle sind außerdem mit zusätzlichen Ausstattungspaketen zu haben.

Pünktlich zum Jahresbeginn bietet Opel neue 2020er-Sondermodelle an. Den Start macht ein Trio mit umfangreicher Ausstattung.

Sondermodelle Opel Mehr für Astra und Co

