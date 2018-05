Peugeot legt den Kleinwagen 208 und das Kompaktmodell 308 in einer „Tech Edition“ auf. Die Sondermodelle verfügen unter anderem über City-Notbremsassistent und Rückfahrkamera, dazu kommen baureihenabhängige Extras wie etwa 16-Zoll-Felgen beim 208 und ein Navigationssystem im 308. Die Preise für den Kleinwagen starten bei 16.200 Euro für die Variante mit dem 83 PS starken Benziner. Den Kompakten 308 gibt es in der Benzinervariante mit 130 PS ab 26.400 Euro. Als Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf der Extras gibt der Hersteller bis zu 1.030 Euro an.