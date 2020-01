Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Elektroautos in Deutschland 2020

Seit 15 Jahren ist die Automarke Dacia auch auf dem deutschen Markt präsent. Das Jubiläumsjahr nimmt die Renault-Tochter zum Anlass, Sandero Stepway und den Duster ab sofort als Sondermodelle "Anniversary" anzubieten. Beide Varianten basieren auf den jeweiligen Topausstattungen "Prestige", zudem sind sonst aufpreispflichtige Extras wie Klimaautomatik oder Einparkhilfen an Bord.

Dacia feiert 15 Jahre Präsenz in Deutschland. Zwei Sondermodelle locken mit guter Ausstattung und etwas Sparvorteil.

Who is Who Pkw