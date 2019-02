Hyundai nimmt vier neue Sondermodelle ins Programm. In der "Yes!"-Edition warten die Kleinwagen i10 und i20, der Kompakte i30 und das Mini-SUV Kona mit speziellen Design-Extras und umfangreicher Ausstattung auf. So verfügt beispielsweise der i10 unter anderem über schwarze Außenspiegelgehäuse, 14-Zoll-Leichtmetallräder und DAB-Radio. In Kombination mit dem 67 PS starken Basismotor kostet der Fünftürer 11.130 Euro (alle Preise netto). Die Preise für die übrigen Modelle starten bei 13.860 Euro (i20), 18.000 Euro (i30) beziehungsweise 18.280 Euro (Kona). Alle Fahrzeuge können gegen Zuzahlung zu "Yes! Plus"-Modellen aufgewertet werden, die zusätzliche Ausstattung bieten.

Nach der letzten Auflage vor zwei Jahren holt Hyundai die Yes-Sondermodelle nun zurück. In gleich vier Baureihen.

