Angesichts des Gebotenen scheint der Preis von 21.500 (alle Preise netto) Euro für das Elektroauto erfreulich niedrig. Allerdings ist das Start-up mit einem ursprünglich avisierten Preis von unter 16.806 Euro angetreten. Reservieren kann man bereits jetzt. Angeblich liegen Sono Motors schon über 9.500 Vorbestellungen vor. Ende 2019 sollen erste Fahrzeuge an Kunden übergeben werden.

Angetrieben wird er 4,29 Meter lange E-Van von einem 163 PS und 290 Newtonmeter starken E-Motor. Der Antritt ist, typisch E-Auto, spritzig: Tempo 100 erreicht der 1,4-Tonner aus dem Stand in neun Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit fällt mit 140 km/h hingegen recht bescheiden aus.

Auch der letzte Designschliff macht aus dem geräumigen Fünftürer keine Schönheit, doch das Van-Format bietet natürlich Vorteile im Alltag. Wie schon in den ersten Entwürfen bleiben dem Sion die in die Außenhaut integrierten Photovoltaikzellen erhalten. Die 248 Zellen sollen, verspricht Sono Motors, pro Tag Strom für bis zu 34 Kilometer generieren. Allerdings kann diese Angabe abhängig von Jahreszeit und Witterung stark nach unten abweichen. In einem wolkenreichen Dezember sinkt die tägliche Reichweite durch Strom aus Eigenproduktion auf drei Kilometer. Dieser autark produzierte Strom landet in einer im Aluminium-Spaceframe-Chassis untergebrachten 35-kWh-Batterie. Sie soll unabhängig von der Produktivität des Bordkraftwerks 250 Kilometer Reichweite garantieren. Den Strom kann man nicht nur fürs Fahren nutzen, die Entladeleistung erlaubt alternativ auch den Betrieb von Starkstromgeräten.

Das Münchener E-Auto Start-up Sono Motors nähert sich mit seinem ersten Modell, dem Van Sion, dem Marktstart. Mittlerweile hat das per Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufene Unternehmen Bilder des finalen Designs, Marktstarttermin, Preis und die technischen Daten veröffentlicht.

Sono Motors scheint sich auf der Zielgeraden zum Marktstart zu befinden. Noch dieses Jahr will das Elektroauto-Start-up sein erstes Modell auf den Markt bringen.

