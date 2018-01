Der Online-Versandhandel boomt und mit ihm der Markt für Transporter. Jährlich schießen die Zulassungszahlen in die Höhe. Die Kastenwagen werden dabei immer mehr den Pkw-Modellen angeglichen, sowohl bei der Technik als auch bei den verwendeten Materialien. Doch welchem Transporter Handwerker, Spediteure und Co. am meisten vertrauen, zeigt die Zulassungsstatistik von Dataforce. Werfen Sie einen Blick in die Bildergalerie .