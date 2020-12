Ladesäulen in Deutschland

Bereits ab dem 21.12.2020 müssen Radios in ­Neufahrzeugen auch den digitalen Hörfunk DAB+ empfangen können. Damit ist störungsfreier ­Empfang nicht länger aufpreispflichtig.

Wie bisher berechnet sich die Kfz-Steuer nach Hubraum und CO2-Ausstoß. Neu ist die stärkere Gewichtung der zweiten Komponente. Damit steigt die Steuer vor allem für Spritschlucker deutlich an. Bis zu einem CO2-Ausstoß von 115 Gramm je Kilometer ändert sich nichts, darüber wird es deutlich teurer. Für bereits zugelassene Pkw bleibt alles gleich.

Ab Januar ist die neue Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM für alle Neuzulassungen verpflichtend. ISC steht für In-Service-Conformity und heißt, dass Hersteller auch später in Form von Stichproben nachweisen müssen, dass ein Auto seine Abgasnorm einhält. FCM steht für Fuel Consumption Monitoring. Den realen Kraftstoffverbrauch über den gesamten Fahrbetrieb speichert dann jedes Auto ab, über eine Diagnoseschnittstelle kann er ausgelesen werden. Die anonymisierten Daten sollen künftig für genauere Verbrauchsangaben sorgen. Außerdem sinken mit der neuen Abgasnorm die Emissionsgrenzwerte im Realbetrieb: Sie dürfen die Prüfstandswerte jetzt nur noch um das 1,5-Fache übertreffen.

Spritkosten, Kfz-Steuer und mehr Was sich 2021 ändert

