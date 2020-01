Oft scheint es so, als würde das Autofahren mit jedem Jahr teurer. Wie der ADAC berichtet, machte 2019 zumindest in Hinblick auf die Spritpreise eine Ausnahme. Nach Berechnungen des Automobilclubs bewegten sich die Kosten für Benzin und Diesel auf niedrigerem Niveau als 2018. Demnach mussten Autofahrer 2019 im Durchschnitt pro Liter Super E10 1,405 Euro und damit 2,3 Cent weniger als im Vorjahr zahlen. Diesel kostete 1,262 Euro und damit 2,1 Cent weniger als im Jahresdurchschnitt 2018.

